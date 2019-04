Aduh! BLACKPINK Dituduh Lakukan Lip-syncing Saat Konser di Illinois.

POS-KUPANG.COM - Aduh! BLACKPINK Dituduh Lakukan Lip-syncing Saat Konser di Illinois

Pada 24 April 2019, BLACKPINK mengadakan konser mereka di Allstate Arena di Illinois.

Dilansir dari Koreaboo, Saat konser orang-orang mulai memperhatikan bahwa BLACKPINK mungkin telah melakukan lip-syncing saat membawakan lagu mereka " Don’t Know What To Do''

BLACKPINK (koreaboo)

Fans menyatakan bahwa lau sudah diputar di awal, tetapi tidak ada member BLACKPINK yang memegang mikrofon di mulut mereka.

Secara khusus, selama baris pertama lagu bagian Jennie BLACKPINK, dia terlihat berjalan dengan mikrofon ke dadanya meskipun suaranya dapat didengar di speaker.

Dia kemudian mengarahkan ke mulutnya, tetapi bagiannya sudah dimulai.

Sesama member Lisa BLACKPINK juga lambat selama baris bait lagu pertama.

Orang-orang kesal karena mereka melakukan lip-syncing di sebuah konser dan mengklaim bahwa BLACKPINK tidak menunjukkan upaya karena ada saat-saat di mana mereka tidak mengangkat mikrofon ke mulut mereka.

Banyak yang mengatakan bahwa BLACKPINK dapat bernyanyi dengan baik tetapi sangat mengecewakan karena mereka melakukan lip-syncing.