BLACKPINK Konser di California, Harry Styles dan DJ Snake Tertangkap Sedang Asyik Nonton

BLACKPINK Konser di California, Harry Styles dan DJ Snake Tertangkap Sedang Nonton

POS-KUPANG.COM - Selain hadir jadi salah satu pengisi acara di Coachella, BLACKPINK juga menggelar konsernya sendiri di Amerika.

Pada Rabu (17/4/2019), BLACKPINK melangsungkan BLACKPINK 2019 World Tour: In Your Area di The Forum, Inglewood, California.

Jadi grup Kpop pertama yang diundang di Coachella, tampaknya penampilan BLACKPINK ini telah mencuri perhatian para seleb dunia.

Di konser solonya itu, deretan seleb papan atas diketahui hadir di antara kerumunan Blinks.

Salah satunya adalah Harry Styles.

Yup, member grup fenomenal One Direction itu tampak hadir dan duduk di bagian paling depan di sectionnya dengan memakai kaos gelap dan kupluk di kepalanya.



Selain itu, juga ada DJ Snake yang bahkan mengunggah di Insta Story-nya.

DJ Snake juga mengunggah foto barenga Jennie, Rose, Jisoo, dan Lisa di feed Instagramnya.

Selain Harry Styles dan DJ Snake, deretan seleb lainnya yang turut hadir menurut fans adalah Niki, Liza Soberano, dan Enrique Gil.

BLACKPINK sendiri masih akan tampil di Coachella pada 19 April 2019 setelah sukses dengan penampilan pertamanya pada 12 April lalu.