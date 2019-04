BLACKPINK di The Late Late Show With James Corden, Ekspresi Jisoo Saat 'Flinch' Bikin Penonton Heran

POS-KUPANG.COM - Girl grup asal Korea Selatan BLACKPINK tengah berada di Amerika dalam rangka tour 'In Your Are'.

Tidak hanya itu, Blackpink juga tampil memukau di Festival Coachella beberapa waktu lalu.

Setelah itu, Blackpink kembali tampil sebagai bintang tamu di "The Late Late Show With James Corden".

Selain memukau penonton dengan aksi panggung membawakan Kill This Love, para member Blackpink juga terlibat wawancara dan berpartisipasi dalam permainan bersama James Corden.

Blackpink diajak James Corden bermain game "Flinch", dimana para member berdiri di belakang sepotong kaca plexiglass dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan James Corden.

James Corden nantinya akan menembakkan buah ke arah mereka tanpa peringatan.

Member yang mendapatkan giliran pertama untuk bermain adalah Jisoo dan Jennie.

Ketika sedang diajak berbincang, tiba-tiba James Corden "menembakan" buah ke arah Jennie dan Jisoo.

Jennie terlihat berteriak karena kaget sementara Jisoo terlihat biasa saja, seperti tidak terjadi sesuatu!