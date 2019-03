SEDANG BERLANGSUNG, Link Live Streaming The Voice Indonesia GTV, Babak Grand Final!

POS-KUPANG.COM - Ajang pencarian bakat The Voice Indonesia memasuki babak Grand Final, sedang berlangsung Kamis (28/3/2019) mulai pukul 19.30 WIB.

"Are you ready for Grand Final The Voice Indonesia? Siapa jagoan kalian yang akan jadi pemenang The Voice Indonesia Tahun ini?? Saksikan Grand Final #TheVoiceGTV kamis, 28 Maret Pkl 19.30 WIB LIVE Di @officialgtvid," tulis akun Instagram @thevoicegtv.

Sebelumnya, The Voice Indonesia, telah lebih dulu merampungkan babak semifinal Kamis (21/3/2019) pekan lalu.

Saat itu, sebanyak 16 kontestan dari team Armand, team Anggun, team Vidi-Nino dan team Titi tampil memukau.

Mereka berusaha memperebutkan dua tiket menuju babak Grand Final The Voice Indonesia yang akan berlangsung pekan depan.

NTT pun patut berbangga, dikarenakan empat orang wakilnya bisa berada hingga babak Semifinal The Voice.

Mereka adalah Aldo Longa, Rambu Piras, King De Panie dan Philip.

Aldo Longa tampil membawakan lagu milik Kunto Aji berjudul Ekspetasi.

Sementara Rambu Piras tampil serba hitam membawakan lagu Sweet Child O Mine milik Guns and Roses.