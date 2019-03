Telkomsel Gelar Media Executives Gathering di Manado

POS-KUPANG.COM | MANADO -- Manajemen PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) Area Jawa Bali menggelar Media Executives Gathering 2019 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Acara yang berlangsung selama empat hari dimulai Senin (25/3/2019), diikuti insan pers mitra Telkomsel yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Semua peserta telah tiba di Kota Manado sejak Senin sore hingga malam. Peserta dari Bali enam orang, NTB tiga orang dan dari NTT dua orang didampingi Corporate Communication PT Telkomsel Area Bali Nusra, Teni Ginaya. Setelah registrasi, peserta diinapkan di Whiz Prime Hotel, kawasan Megamas Manado.

Media Executives Gathering 2019 bertajuk Soul of Togetherness bertujuan untuk memperkuat sinergi dan silahturahmi Telkomsel Area Jawa Bali dengan insan pers.

Vise President Busines Suport Area Jawa Bali Telkomsel, Frangky Pandensolang mengatakan, partisipasi insan pers dalam Media Executives Gathering sebagai gambaran hubungan baik yang telah terjalin selama ini.

"Para Pemimpin Media yang Kami Hormati. Kami Ucapkan Semangat Pagi dan Selamat Datang di Telkomsel Area Jawa Bali Media Executives Gathering 2019. Merupakan suatu kehormatan bagi kami atas partisipasi Bapak/Ibu dalam acara ini dengan tajuk Soul of Togetherness sebagai gambaran hubungan baik yang telah kita bangun selama ini. Semoga semangat Soul of Togetherness yamg terjalin sangat baik ini terus berlanjut sampai kapan pun," demikian ucapan selamat datang atau Welcome Note yang ditandatangani Frangky Pandensolang. (Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Alfons Nedabang)