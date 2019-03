BERITA POPULER: Pertengkaran Jin & V BTS, Zodiak Paling Misterius dan Jadwal MotoGP Argentina

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga berita populer di POS-KUPANG.COM edisi Minggu 24 Maret 2019.

Tiga berita populer tersebut diantaranya Pertengkaran Jin dan V BTS, zodiak yang miliki sikap misterius hingga jadwal MotoGP Argentina.

Berikut uraian tiga berita populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Jin dan V BTS Bertengkar Hebat di Belakang Panggung 5 Menit Sebelum Konser BTS V Menangis Histeris

Jin dan V BTS Bertengkar Hebat di Belakang Panggung 5 Menit Sebelum Konser BTS V Menangis Histeris

BTS saat ini tengah menggelar konser mereka di Hongkong selama 4 hari.

Persiapan dan penampilan BTS memang selalu memukau ARMY.

• BERITA POPULER: Ramalan Cinta Zodiak Minggu 24 Maret 2019 Renungan Katolik dan Kacamata Unik Jin BTS

• Jin BTS Selalu Gunakan Kacamata Unik Ini Saat Konser BTS di Berbagai Negara, Ini Penampakannya

• Jungkook BTS Tertangkap Basah Ungkapkan Hal Lucu dan Romantis Ini Pada RM, ARMY Heboh

Member BTS juga selalu terlihat kompak satu sama lain baik di atas panggung maupun di luar panggung.

Tetapi pernakah kalian melihat member BTS bertengkar satu sama lain?

Dilansir dari Koreaboo V dan Jin BTS berdebat tentang koreografi mereka beberapa menit sebelum pertunjukan.