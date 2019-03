Deretan Kutipan Inspiratif dari BTS yang Bisa Bikin ARMY Langsung Semangat, Kepoin yuk!

POS-KUPANG.COM - Boyband asal Korea Selatan, BTS tengah mencapai puncak popularitasnya.

Memiliki penggemar yang fanatik (ARMY), membuat penampilan BTS selalu dinanti.

Tidak hanya penampilan mereka di atas panggung, tapi banyak kutipan dan lirik lagu BTS yang sangat menginspirasi.

Seperti diketahui, BTS baru-baru ini tampil di sidang umum PBB dan sang leader, RM tampil membawakan pidato yang sangat menginspirasi untuk anak muda, terutama ARMY.

Dan, inilah 16 kutipan dan lirik inspiratif dari BTS yang telah POS-KUPANG.COM lansir dari Koreaboo.

Cek this out!

1. "I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become" — RM

RM BTS

"Aku datang untuk mencintai diriku sendiri untuk siapa aku, untuk siapa aku, dan untuk siapa aku berharap menjadi." - RM

2. "Dream, hope, forward, forward" — 'Young Forever'