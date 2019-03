Daebak, Tiket Ludes dalam 1,5 Jam, Big Hit Entertainment Tambah Hari Konser BTS di Wembley Stadium

POS-KUPANG.COM - Tidak ada yang meragukan popularitas dan kesuksesan Bangtan Boys alias BTS saat ini.

Baru-baru ini, BTS yang merupakan boyband asuhan Big Hit Entertainment ini sukses membuat tiket tiap konser Love Yourself habis terjual!

Tidak terkecuali saat BTS akan tampil di benua biru, Eropa! Konsernya di stadium berkapasitas besar pun disambut meriah para ARMY.

Dilansir dari cewekbanget.grid.id, hal ini ditandai dengan ludesnya tiket dalam 1,5 jam saja (saat BTS akan konser di Wembley Stadium).

Stadium besar di dunia

Beberapa stadium berkapasitas besar untuk Love Yourself: Speak Yourself ini seperti Rose Bowl Stadium di Los Angeles, Soldier Field di Chicago, Metlife Stadium di New Jersey, Alianz Parque di Sao Paulo, Wembley Stadium di London, dan Stade de France di Prancis.

Tiket sold out

Tiket untuk Wembley Stadium, Stade de France, Metlife Stadium, Soldier Field, dan Rose Bowl sudah habis terjual.

Para ARMY 'berperang' untuk mendapatkan tiket untuk menonton BTS yang dijual pada Jumat (1/3/2019) pagi hari waktu setempat.