POS-KUPANG.COM - 7 lagu BTS yang paling banyak ditonton ARMY, kamu sudah punya koleksinya, yuk disimpan.

Siapa sih yang nggak kenal sama Bangtan Boys atau yang lebih akrab dikenal dengan BTS?

Pastinya penggemar musik K-pop sudah nggak asing lagi sama namanya. Daftar lagu BTS pun pasti selalu ada di playlist kamu, kan?

Hampir semua lagu dalam album BTS sangat menggoda untuk didengarkan. Setiapcomeback-nya bisa dibilang selalu sukses.

Nggak heran kalau setiap ngeluarin music video (MV), jumlah penontonnya selalu membludak meski belum lama diunggah.

Hal tersebut membuktikan kalau lagu mereka sangat adiktif dan mudah diterima oleh pecinta musik K-pop.

Nah, apakah kamu semakin penasaran sama daftar lagu apa aja yang videonya udah banyak ditonton di Youtube? Simak rangkumannya berikut ini, yuk!

DAFTAR ISI

1. Boy in Luv

2. Fire

3. Save Me

4. Spring Day

5. Blood Sweat & Tears

6. Not Today

7. DNA