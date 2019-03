Daebak! BTS, EXO, TWICE hingga BLACKPINK Terima Sertifikasi Resmi Platinum Gaon

POS-KUPANG.COM - Gaon Chart baru saja mengungumkan batch terbaru dari sertifikasi platinums resmi.

Gaon Chart adalah chart rekor nasional Korea Selatan.

Dikompilasi oleh Korea Music Content Industry Association dan disponsori oleh Kementerian Korea Selatan Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, dengan tujuan untuk membuat grafik nasional untuk Korea mirip dengan Billboard dan tangga lagu Oricon.

Dilansir dari Soompi, tahun lalu, Asosiasi Industri Konten Musik Korea menerapkan sistem sertifikasi baru untuk penjualan album, unduhan lagu hingga streaming online.

Dimulai dengan musik yang rilis pada atau setelah 1 Januari 2018, Gaon Chart sekarang telah memverifikasi album platinum setelah mereka mencapai penjualan hingga 250.000 penjualan.

Sementara untuk lagu, mereka menerima sertifikasi platinum di 100 juta streams atau 2,5 juta unduhan.

Pada 7 Maret, dilansir dari Soompi, Gaon Chart mengungumkan jika album terbaru EXO 'Love Shot' telah menerima sertifikasi double platinum resmi setelah menjual lebih dari 500.000 kopi sejak dirilis Desember lalu.

EXO LOVE SHOT

Sementara mini album Blackpink 2018 bertajuk 'Square Up' dan mini album terbaru SEVENTEEN 'You Made My Dawn' menerima sertifikasi platinum resmi setelah masing-masing terjual lebih dari 250.000 kopi!

Untuk kategori streaming, lagu BTS 'Love Love', TWINCE dengan lagu 'Dance the Night Away' dan Ben 'Love, ing' menerima sertifikasi platinum karena masing-masing melampui 100 juta streams!

'Only Then' dari Roy Kim dan 'Every Day, Every Moment' dari Paul Kim menerima sertifikasi platinum dalam kategori unduhan setelah masing-masing mencapai 2,5 juta unduhan!

Wah, selamat untuk semua artis atas pencapaian mereka yang mengesankan!

(pos-kupang.com/eflin rote)