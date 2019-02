Inilah 8 Drama Korea Populer yang Diperankan Nam Joo Hyuk, Favoritmu yang Mana?

POS-KUPANG.COM - Meskipun mengawali karier sebagai seorang model, tetapi Nam Joo Hyuk berhasil membuktikan kemampuannya berakting di Drama Korea.

Buktinya, hingga saat ini sudah banyak Drama Korea yang diperankan oleh cowok kelahiran 22 Februari 1994 itu.

Berikut, 8 Drama Korea populer yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk! Sudah nonton?

1. The Idle Mermaid

The Idle Mermaid

Dalam drama ini, Nam Joo Hyuk berperan sebagai cowok jenius di bidang komputer bernama Park Dae Bak.

Ia sengaja tinggal di penginapan karena pergi dari rumah orantuanya dan memutuskan hubungan.

2. Who Are You : School 2015

Who Are You

Dalam drama ini, Nam Joo Hyuk berperan sebagai atlet renang bernama Han Yi Han yang menyukai teman kecilnya, Go Eun Bi yang diperankan oleh Kim So Hyun.

Who Are You: School 2015 menjadi debut Nam Joo Hyuk sebagai pemeran utama di drama.