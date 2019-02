Masih Ingat Drama Korea Boys Over Flowers? 10 Tahun Berlalu, Begini Penampilan Para Pemainnya

POS-KUPANG.COM - 10 tahun telah berlalu setelah Drama Korea Boys Over Flowers atau Boys Before Flowers tayang.

Drama Korea Boys Over Flowers ini tercatat mendapatkan rating yang cukup baik dan meninggalkan sensasi yang tidak hanya terjadi di Korea, tapi di negara lain.

Beberapa pemeran Drama Korea Boys Over Flowers seperti Lee Min Ho terbilang sukses setelah drama ini tayang.

10 tahun berlalu, seperti apa potret para pemain Boys Over Flowers? Dilansir dari Koreaboo, seperti apa penampilan para pemain Boys Over Flowers sekarang?

Intip yuk perubahannya!

1. Lee Min Ho (Goo Joon Pyo)

Lee Min Ho (Koreaboo)

Berkat menjadi pemeran utama di 'Boys Over Flowers', Lee Min Ho semakin banyak mendapatkan tawaran di berbagai drama dan film.

Mantan kekasih Bae Suzy ini berhasil menjadi pemeran utama dalam drama 'Personal Taste', 'City Hunter', 'The Heirs', dan 'Legend of the Blue Sea'.

2. Goo Hye Sun (Geum Jan Di)