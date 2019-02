Inilah Sinopsis Drama Korea The Light in Your Eyes atau Radiant yang Tayang Perdana Malam ini

Inilah Sinopsis Drama Korea The Light in Your Eyes yang Tayang Perdana Malam ini

POS-KUPANG.COM - Drama Korea The Light in Your Eyes atau Dazzling atau Radiant akan tayang mulai malam ini, Senin (11/2/2019) di JTBC pukul 21.30 KST, atau pukul 19.30 WIB.

Drama Korea ini menggantikan drama sebelumnya, Clean with Passion For Now. Sebelum menyaksikan episode pertamanya, baca yuk sinopsis Drama Korea yang diperankan oleh Han Ji Min.

Dilansir dari Soompi, Drama Korea The Light in Your Eyes atau Radiant ini mengisahkan seorang perempuan yang kehilangan waktunya dengan tiba-tiba menjadi tua, dan seorang pemuda yang menyia-nyiakan waktunya dengan menjalani hidup tanpa semangat.

• Tonton Streaming Drama Korea Touch Your Heart Episode 2 Lengkap Subtitle Indonesia

• Daebak, Cha Eun Woo dan Shin Se Kyung Bakal Main Bareng di Drama Korea Bertema Sejarah

Drama Korea The Light in Your Eyes (Soompi)

Perempuan itu bernama Kim Hye Ja yang diperankan oleh Han Ji Min. Ia memiliki impian sebagai seorang penyiar.

Secara mengejutkan, Kim Hye Ja berubah menjadi perempuan berusia 70 tahun. Kim Hye Ja juga memiliki kemampuan mengendalikan waktu.

Kim Hye Ja kemudian bertemu seorang pemuda bernama Lee Joon Ha yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk.

Drama Korea The Light in Your Eyes (Soompi)

Pemuda ini bekerja keras untuk mewujudkan cita-citanya sebagai seorang reporter.

Mereka memang hidup dalam waktu yang sama, tapi keduanya menghabiskan waktu dengan cara yang sangat berbeda.

Video teaser yang diunggah Kamis (7/2/2019) melalui akun YouTube resmi JTBC Drama, menunjukkan Kim Hye Ja yang diperkenalkan berusia 25 tahun.

• Sinopsis Drama Korea Touch Your Heart yang Dibintangi Lee Dong Wook & Yoo In Na, Tayang Hari ini!

• 8 Karakter di Drama Korea ini Punya Rambut Indah lho, Siapa Saja? Kepoin yuk!

• Reuni Yoo In Na & Lee Dong Wook, Intip 3 Alasan Kalian Harus Tonton Drama Korea Touch Your Heart