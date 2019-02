Daebak, Drama Korea The Last Empress dan Yoo In Na Jadi Drama & Artis Paling Buzzworthy Minggu ini

POS-KUPANG.COM - Drama Korea The Last Empress menjadi Drama Korea yang paling buzzworthy minggu ini.

Dilansir dari Soompi, pada Senin (11/2/2019), Good Data Corporation merilis peringkat mingguan untuk Drama Korea dan para pemain atau pemeran yang paling banyak dibicarakan.

Untuk Drama Korea, The Last Empress menjadi drama yang paling banyak dibicarakan sementara untuk artis, nama Yoo In Na menempati urutan satu!

The Last Empress (Allkpop)

Good Data Corporation menganilis 28 drama yang ditayangkan antara 4 Februari dan 10 Februari melalui artikel online, postingan blog, forum komunitas, media sosial dan penayangan di klip video.

Drama SBS The Last Empress menempati urutan pertama meskipun drama ini sempat menunda siaran untuk episode 43 dan 44 selama Tahun Baru Imlek.

Drama ini sebelumnya dibayangi oleh drama Sky Castle, The Memories of the Alhambra, dan Encounter yang kini telah selesai ditayangkan.

Aktor utama drama ini Jang Nara dan Shin Sung Rok menempati tempat keenam dan ketujuh untuk kategori artis.

Drama Legal High dari JTBC menempati tempat kedua dengan aktor utama Jin Goo berada di urutan ke 8 di daftar artis paling menarik.

Yoo In Na berada di urutan teratas dalam daftar artis paling menarik sementara lawan mainnya di drama Touch Your Heart Lee Dong Wook menempati urutan keempat.