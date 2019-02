Live Streaming & Sinopsis Drama Korea The Last Empress Episode 9-10 Tayang di Trans TV Malam ini

Live Streaming & Sinopsis Drama Korea The Last Empress Episode 9-10 Tayang di Trans TV Malam ini

POS-KUPANG.COM - Drama Korea atau drakor The Last Empress akan kembali ditayangkan malam ini, Jumat (22/2/2019).

Pada hari ini, Drama Korea The Last Empress memasuki episode ke-9 dan ke-10.

Dalam satu episode, The Last Empress berdurasi sekitar 30 menit, sehingga dalam sehari penayangan akan diputar dua episode sekaligus.

Drakor The Last Empress ditayangkan di Trans TV setiap Senin sampai Jumat pukul 18.00 WIB.

Berikut link live streaming Trans TV dan sinopsis drakor The Last Empress episode ke-9 dan ke-10:

LINK 1

LINK 2

Catatan:

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Link live streaming The Last Empress hanya informasi untuk pembaca. TribunKaltim.co tidak bertanggung jawab atas copy right dan kualitas siaran The Las Empress.

Sinopsis Drama Korea The Last Empress