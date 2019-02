Kasih Sayang Harus Dimaknai Secara Universal dan Berbuat Kebaikan

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- General Manager Hotel Neo El Tari Kupang Syamsudin Hasan mengatakan, melalui kegiatan donor darah yang dilaksanakan pihaknya diharapkan memaknai kasih sayang secara universal dan berbuat kebaikan, Kamis (14/2/2019) pagi.

"Valentine itu luas bukan hanya hanya untuk orang yang pasangan atau berpacaran tapi kasih sayang secara universal yang luas umum terlebih lagi untuk kebaikan," ungkapnya disela donor darah yang dilaksanakan di ruang Gaharu Hotel Neo El Tari Kupang Jln Piet A. Tallo Kota Kupang.

Melalui kegiatan yang bertema "Give Your Life to Your Love" itu pihaknya ingin suatu hal yang baru untuk lebih meningkatkan mutu relationship atau hubungan baik dengan pasangan, keluarga, rekan-rekan dan orang banyak.

"Apalagi ada saat ini kan moment Valentine. Moment tepat untuk kita memberikan sumbangsih donor darah untuk orang lain. Kita nggak (tidak) tahu dengan darah kita ternyata memberi kehidupan kepada orang lain," ujarnya.

Lebih lanjut, kegiatan tersebut juga dilakukan karena dirinya pernah mengalami keadaan sangat membutuhkan darah pasca operasi 2012 silam.

Waktu itu, tutur Syamsudin, dirinya sangat membutuhkan darah akan tetapi stok darah yang ada di PMI tidak ada. Ia pun berusaha keras untuk bisa mendapatkan darah untuk pengobatannya.

"Saya punya pengalaman ketika saya sakit dan membutuhkan donor darah tidak ada stok darah. Dari situ saya kepengen untuk mendonorkan darah jika ada kesempatan karena mencari pendonor atau darah saat dibutuhkan susahnya setengah mati," kisah Syamsudin.

Selain itu, dari kegiatan itu diharapkan dapat membantu pihak UTD PMI NTT untuk persediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saat dibutuhkan PMI kadang tidak memiliki stok darah yang cukup. Jadi kegiatan ini juga untuk mengsupport PMI sehingga memiliki stok darah," katanya.