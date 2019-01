Juliano dan Kawan-kawan Sambut Gembira Hari Pertama English Day

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Juliano Higa gembira menyambut hari pertama, Rabu (30/1/2019) English Day NTT, peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Siswa SMP 5 Kupang ini, ketika ditanya POS-KUPANG.COM, apakah hari ini mereka berkacakap-cakap dalam Bahasa Inggris, sontak ia menjawab 'Yah kami bicara dalam Bahasa Inggris dengan teman-walaupun hanya setengah-setengah," ungkap Juliano disambut tawa teman-temannya.

Ia menjelaskan, peraturan tersebut berlaku untuk hari Rabu, semua murid bicara dalam Bahasa Inggris tidak hanya di dalam kelas tetapi juga saat jam istirahat.

"Saya belum pandai Bahasa Inggris, tadi hanya bicara sepotong-sepotong, paling sebut good morning, how are you dan lainnya, pokoknya uang gampang," ungkap Juliano.

Kendaraan demikian, Juliano mengaku kalau ia menyukai Bahasa Inggris. Ia mengatakan akan lebih rajin lagi belajar Bahasa Inggris.

Sementara itu, rekan Juliano, Yansen Tau Nais mengatakan, ia lalu ketika harus berbicara dalam Bahasa kepada teman-temannya sendiri. "Kita nih sudah biasa begaganggu takuju (tiba-tiba) ngomong dalam Bahasa Inggris rasanya lain sekali," ungkap Yansen.

Lain lagi, dengan Jordan Beribe, ia menjelaskan, dirinya hanya menunggu kalau ada yang bertanya dalam Bahasa Inggris baru dijawab. "Beta (saya) malu, kalau Beta omong duluan, nah kalau ada yang tanya baru Beta jawab, paling yes atau no saja," ungkapnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)