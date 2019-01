Sinopsis Drama Korea Touch Your Heart Dibintangi Lee Dong Wook dan Yoo In Na, Bakal Bikin Kamu Baper

POS-KUPANG.COM - Sinopsis Drama Korea Touch Your Heart yang dibintangi Lee Dong Wook dan Yoo In Na.

Berdasarkan sinopsis Drama Korea Touch Your Heart, drakor ini akan berpusat di sekitar romansa antara pengacara sukses dan sekretarisnya.

Sekretaris dalam Drama Korea Touch Your Heart itu sebenarnya adalah mantan aktris Hallyu yang dipermalukan.

Ia lalu menyamar setelah tertangkap dalam skandal tabloid dengan chaebol generasi ketiga.

Sinopsis Touch Your Heart

Oh Yoon Seo (Yoo In Ah) adalah seorang aktris yang sangat populer.

Namun, dia terkena skandal dengan cowok yang berasal dari keluarga kaya.

Skandal Oh Yoon Seo inipun membuat kariernya terancam.

Dia lalu pengin mendapatkan peran di drama yang ditulis oleh penulis terkenal.

Untuk mendalami karakter, Oh Yoon Seo pun bekerja sebagai sekretaris pengacara selama beberapa bulan.

Dia pun bekerja sebagai pengacara bernama Kwon Jung Rok (Lee Dong Wook), cowok yang dingin dan arogan.

Touch Your Heart (Soompi)

Drama Korea ini dibintangi Lee Dong Wook dan Yoo In Na, tayang di tvN.

Drama Korea ini akan tayang pada pertengahan Januari 2019 menggantikan drama Korea Encounter.

Drama Korea Touch Your Heart juga dikenal dengan judul lain Reach of Sincerity. Drama Korea ini adalah serial terbaru 2019 yang ditayangkan di tvN mulai bulan Januari 2019 ini.

Drama korea ini diadaptasi berdasarkan dari novel “Jinsimi Dadda” oleh Yegeo dan pertama kali diterbitkan dari 23 Desember 2016 hingga 11 Oktober 2017 via web novel kakao.

Ini menjadi salah satu drama korea yang paling di tunggu banyak orang, pasalnya artis terkenal Lee Dong-Wook dan Yoo In-Na yang akan menjadi pemeran utamanya.

Setelah penampilan mereka berdua di serial “Goblin“, banyak orang mengharapkan mereka berdua dipasangkan dalam satu drama.

Cuplikan teaser drama Korea Touch Your Heart (YouTube/tvN Drama)