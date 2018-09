Drama Korea 'Touch Your Heart' Segera Tayang, Dua Bintang 'Goblin' Bakal Dipertemukan Lagi!

POS-KUPANG.COM - Dua bintang dari drama Korea 'Goblin', Yoo In Na dan Lee Dong Wook dikabarkan akan dipertemukan kembali dalam sebuah drama baru.

Seperti dilansir dari TribunWow dari Soompi, Rabu (19/8/2018), perwakilan tvN melaporkan bahwa dua artis itu kemungkinan akan membintangi drama Korea terbaru mereka berjudul 'Touch Your Heart'.

Judul ini pun masih belum dipastikan untuk drama Korea itu. Menanggapi kabar tersebut, agensi dari Yoo In Na dan Lee Dong Wook pun berkomentar.

Mereka tengah mempertimbangkan tawaran tersebut, namun kemungkinan akan diterima.

Drakor 'Touch Your Heart' merupakan drama romantis tentang seorang aktris papan atas yang karirnya jatuh karena skandal dengan cucu dari seorang konglomerat.

Aktris tersebut juga harus berhadapan dengan seorang pengacara berkepribadian dingin.

Lee Dong Wook dikabarkan akan berperan sebagai pengacara Kwon Jung Rok.

Sementara Yoo In Na telah ditawari untuk mendapatkan peran sebagai aktris top bernama Oh Jin Shim.

Sementara itu, Jung Kyung Ho dikabarkan telah mendapatkan peran sebagai Kwon Jung Rok.

Drama ini diadaptasi dari novel web, dan akan disutradarai oleh Park Joon Hwa.

Joon Hwa merupakan sutradara kondang yang menggarap serial Because This is My First Life dan What’s Wrong with Secretary Kim.

Drama tersebut akan dijadwalkan tayang perdana pada Januari 2019. (TribunWow.com/Ekarista R.P)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Dua Bintang 'Goblin' akan Dipertemukan Lagi dalam Drama Romantis Berjudul 'Touch Your Heart'