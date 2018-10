2 Pemeran Goblin ini Bakalan Reuni di Drama Korea terbaru tvN 'Touch Your Heart'

POS-KUPANG.COM - Penggemar drama Korea tentu tidak asing lagi dengan drama Goblin. Pada tahun 2017 lalu,

Lee Dong Wook dan Yoo In Na memang sukses menarik hati penggemar dengan akting mereka di drama 'Goblin' pada tahun 2017 lalu.

Chemistry yang ditunjukan Lee Dong Wook dan Yoo In Na sebagai sepasang kekasih dalam drama tersebut membuat keduanya dipersatukan kembali dalam sebuah drama.

Mereka dikonfirmasi akan membintangi drama baru TvN, berjudul 'Touch Your Heart'.

Keduanya juga telah mengkonfirmasi akan mengambil peran utama dalam drama ber-genre romance-comedy yang diambil dari cerita webtoon itu.

Yoo In Na juga sudah tak sabar menunjukkan kepada penggemar kemampuan aktingnya di drama terbaru yang akan tayang Januari 2019 itu.

Yoo In Na dan Lee Dong Wook (Soompi)

"Aku tidak sabar menyapa semuanya lagi dengan sebuah proyek yang sudah lama aku nantikan. Aku akan menunjukkan pada semua orang image yang bagus dari diriku," ujar Yoo In Na seperti dikutip dari Koreaboo, Jumat (19/10/2018).

Sementara itu, drama tersebut diproduseri oleh Park Joon Hwa yang sebelumnya sukses dengan What's Wrong With Secretary Kim, This is my First Life, dan Let's Eat.

Drama tersebut akan bercerita mengenai seorang pengacara handal yang terkenal, Kwon Jung Rok, yang akan diperankan Lee Dong Wook.

Sedangkan Yoo In Na akan memerankan Oh Jin Shin, seorang mantan idol terkenal yang harus menyembunyikan identitasnya dengan bekerja di sebuah firma hukum sebagai sekertaris. (*)

