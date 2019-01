Harga Telur Ayam dan Terigu Masih Tinggi

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG--Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Kupang masih relatif tinggi. Sebut saja telur ayam masih berkisar Rp 48.000,00 sampai Rp 60.000,00 per papan. Demikian juga dengan harga terigu yang masih bergerak antara Rp 9. 000,00 sampai Rp 10.000,00 per kilo gram.

Di Pasar Kasih Naikoten Kupang, Kamis (17/1/2019), terpantau harga telur ayam terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok telur ayam denganbukuran kecil dijual dengan harga Rp 48.000,00 per papan, ukuran sedang Rp 55.000,00 per papan dan ukuran jumbo Rp 60.000,00 per papan.

Harga terigu bervariasi sesuai merk. Kompas kemasan 1 kg Rp 12.000,00 per kilo gram dari sebelumnya Rp 10.000,00 per kilo gram, Gatot kaca Rp 9.000,00 sampai Rp 9.500 per kilo gram dari harga sebelumnya Rp 8.000,00 pet kilo gram.

sementara harga kacang-kacangannmasih relatif atabil. Harga kacang hijau Rp 20.000,00 per kilo gram. Kacang tanah Rp 30.000,00 per kilo gram. Harga minya goreng juga relatif stabil. Kemasan 1 liter jual Rp 15.000 sampai Rp 16.000. Demikiannjuga dengan harga beras, relatif stabil.

Harga daging ayam ras yang menjadi pemicu inflasi di NTT pada Desember 2018 lalu juga masih bergerak antara Rp 60.000, sampai Rp 65.000 per kilo gram. Sedangkan harga daging sapi masih bertahan Rp 90.000 per kilo gram.

Seorang konsumen bernama Juriah Abu yang ditemui di Pasar Kasih Naikoten Kupang, Kamis sore, mengatakan, harga barang-barang kebutuhan rumah tangga masih tinggi sejak kenaikan menjelang tahun baru 2018.

"Kalau jelang Natal, harga-hargan masih relatif stabil. Tapi setelah Natal, harga-harga mulai naik. Sampai sekarang belum turun," katanya.

Peralihan musim yang.mebabkan kelangkaan stok menyebablannkenaikan harga sejumlah komoditi yang berhubungan erat dengan perubahan musim seperti bawang, cabe dan tomat. (*)