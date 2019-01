119 Guru SMP di Manggarai Bedah Standar Kelulusan dan Susun Soal Try Out

Guru SMP di Manggarai sedang mengikuti kegiatan bedah standar kelulusan dan penyusunan soal try out bagi siswa kelas III di SMPN 4 Langke Rembong, Kamis (10/1/2019) pagi.

POS-KUPANG.COM | RUTENG - Sebanyak 119 Guru SMP di Kabupaten Manggarai selama tigas hari sejak Kamis (10/1/2019) sampai Sabtu (13/1/2019) di SMPN 4 Langke Rembong akan membedah standar kelulusan dan menyusun soal try out bagi siswa SMP yang akan menghadapi UN tahun ajaran 2018/2019.

Para guru yang membedah standar kelulusan dan menyusun soal try out bagi siswa adalah guru mata pelajaran UN antara lain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA dan Matematika.

Para guru yang membedah standar kelulusan dan menyusun soal try out bagi siswa kelas tiga diharapkan mampu membuat standard an soal UN yang sesuai dengan tuntutan Kementerian Pendidikan Nasional.

Para guru harus mampu menyusun soal yang benar-benar hot sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini.

Pantauan POS-KUPANG.COM di Aula SMPN 4 Langke Rembong, Kamis (10/1/2019) pagi, kegiatan bedah standar kelulusan dan penyusun soal tri out diawali dengan acara pembukaan.

Kadis Pendidikan Manggarai, Maksi Gandur bersama Kabid SMP serta Ketua MKKS Manggarai, Wenseslaus Resman, hadir untuk memberikan motivasi dan arahan bagi para guru agar mampu melakukan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

"Saya berharap para guru mampu menyiapkan soal yang bisa membentuk karakter emas anak.Guru harus mampu memanfaatkan dan menguasai teknologi yang sedang berkembang dewasa ini," kata Kadis Maksi.

Ketua MKKS Manggarai, Wenseslaus Resman pun dalam sambutannya berharap bedah standar kelululan dan penyusunan soal try out adalah tuntutan kurikulum K13 yang sedang diterapkan pemerintah.

"Saya berharap para guru mampu membuat soal-soal soal hot guna menyambut lima keterampilan berupa ketrampilan berpikir kritis, kolabrasi, komunikasi, kreativitas dan percaya diri. Inin tuntutan K13 yang harus kita laksanakan. Apa yang kami lakukan adalah aksi dari program Aksi For School yang sedang dicanangkan Kementerian Pendidikan RI," papar Wens.

Ketua Panitia Pelaksana, Karolina Yosyue Lawi dalam laporannya mengatakan, kegiatan bedah standar kelulusan dan penyusunan soal try out diikuti 119 guru SMP dari 17 SMP di Manggarai.

"Guru SMP yang ikut berasal dari tiga kecamatan yakni Langke Rembong, Wae Rii dan Ruteng," ujar Karolina. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)