Park Bo Gum dan Song Hye Kyo Lakukan Adegan Ciuman, Rating Drama Korea Encounter Langsung Naik

POS-KUPANG.COM - Dua drama Korea yang tayang tiap Rabu-Kamis 'Encounter' tvN dan 'The Last Empress' SBS terus mengalami peningkatan rating dari pemrisa.

Dilansir dari Soompi, menurut Nielsen Korea, episode terbaru drama Korea 'Encounter' yang menampilkan adegan ciuman pertama Song Hye Kyo dan Park Bo Gum meningkat dari siaran sebelumnya. Kalau di episode sebelumnya, nilai rata-rata 9,2 persen dan puncaknya adalah 10 persen secara nasional pada slot pertama waktu untuk malam itu.

Drama Korea 'Encounter' terus menunjukkan grafis yang meningkat berdasarkan demografi pemirsa yang berusia 20 hingga 49 tahun dengan skor rata-rata 4,7 persen dan puncaknya 5,2 persen.

Adegan ciuman Park Bo Gum dan Song Hye Kyo di drama Korea Encounter (Soompi)

• Lanjutan Drama Korea Encounter, Intip Kebersamaan Song Hye Kyo dan Park Bo Gum: Kencan Romantis!

• Masih Ingat Drama Korea Descendants of the Sun? 2 Tahun Berlalu, Begini Kabar Pemainnya Sekarang

Sementara drama 'The Last Empress' yang ditayangkan dalam slot waktu yang sedikit berbeda mencapai peringkat pemirsa tertinggi. Siaran ini mencetak rata-rata peringkat nasional 11,4 persen selama paruh waktu pertama dan 14,6 persen selama waktu kedua, melangkahi rekor sebelumnya yakni sebesar 14 persen. Episode 20 Desember juga mencapai puncaknya yakni 18,6 persen di wilayah metropolitan Seoul.

Drama 'The Last Empress' juga menjadi drama yang paling banyak ditonton malam itu secara keseluruhan. Tetapi juga mengambil tempat pertama untuk penilaian berdasarkan demografi pemirsa usia 20 hingga 49 dan mencetak nilai rata-rata 4,4 persen dan 6,3 persen untuk dua bagian.

• Intip 5 Hal Menarik dari Drama Korea Memories of the Alhambra yang Bisa Bikin Jatuh Cinta!

• Tak Melulu Soal Cinta, Inilah 5 Drama Korea Tahun 2018 Bergenre Thriller. Wajib Kamu Nonton!

Sementara drama MBC 'Children of Nobody' mencetak skor nasional rata-rata 3,6 persen dan 4,7 persen untuk dua bagiannya, sedangkan 'Feel Good to Die' KBS 2TV mencetak rata-rata pemirsa 2,2 persen untuk episode malam itu. (pos-kupang.com/eflin rote)

• 19 Drama Korea yang Sukses Bikin Pemainnya Terkenal. Favoritmu Nomor Berapa?

• Inilah 10 Drama Korea Terbaik Sepanjang Tahun 2018, Sudah Nonton Belum?

• Drama Korea Encounter: Pertemuan Song Hye Kyo dan Park Bo Gum Setelah Skandal Keduanya Terungkap

SUMBER: SOOMPI