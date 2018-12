Tak Melulu Soal Cinta, Inilah 5 Drama Korea Tahun 2018 Bergenre Thriller. Wajib Kamu Nonton!

Drama Korea smile has left your eyes

POS-KUPANG.COM - Drama Korea enggak melulu soal percintaan yang bikin kita galau.

Beberapa di antaranya malah sukses bikin kita berdebar saat menontonnya. Lagi-lagi bukan karena cinta, tapi karena jalan cerita dalam drama Korea yang menegangkan.

Yup, beberapa drama Korea punya genre thriller yang sayang banget buat dilewatkan.

Yuk cari tahu drama Korea bergenre thriller terbaik yang tayang tahun 2018!

• Inilah 10 Drama Korea Terbaik Sepanjang Tahun 2018, Sudah Nonton Belum?

• Drama Korea Encounter: Pertemuan Song Hye Kyo dan Park Bo Gum Setelah Skandal Keduanya Terungkap

• 5 Drama Korea ini Dibintangi Idol Kpop Yuri SNSD, Nomor 5 Baru Saja Tayang lho!

1. Life on Mars

Dibintangi oleh Jung Kyung Ho dan bercerita tentang pembunuhan berantai yang punya kecenderungan psikopat.

2. Come and Hug Me

Yoon Na Mo menjadi polisi untuk menebus kesalahan ayahnya yang telah membunuh orang tua Nak Won, seorang aktris yang merupakan teman Na Mo.

3. Secret Mother

Drama ini bercerita tentang persahabatan yang terjadi antara ibu pengganti, Kim Eun Young (Kim So Yeon) yang memasuki rumah Kim Yoon Jin (Song Yoon Ah).