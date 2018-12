19 Drama Korea yang Sukses Bikin Pemainnya Terkenal. Favoritmu Nomor Berapa?

POS-KUPANG.COM - Drama Korea sukses mengantarkan nama-nama besar dikenal di industri hiburan.

Banyak aktor yang aktingnya belum dikenal dan menarik perhatian netizen sampai satu drama Korea benar-benar membuat namanya meledak.

Drama Korea apa saja yang sukses meroketkan nama para aktor tersebut? Yuk cek!

1. My Name is Kim Sam Soon - Hyun Bin

2. Baker King, Kim Tak Goo - Yoon Shi Yoon

3. Autumn In My Heart - Won Bin

4. Boys Over Flowers - Lee Min Ho

5. What Happened in Bali - Jo In Sung

6. I'm Sorry, I Love You - So Ji Sub

7. Autumn In My Heart - Song Seung Heon