Live Streaming FB - Kegiatan Musda IV Asita NTT Resmi Dibuka Kadis Pariwisata NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) atau dalam bahasa Indonesia disebut Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia menggelar Musyawarah Daerah (Musda) IV hari ini, Senin (10/12/2018).

Musyawarah Daerah IV ASITA NTT ini secara resmi dibuka Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT, Marius A. Jelamu.

Kegiatan yang berlangsung di Swisa-Bellin Hotel, Senin (10/12/2018), diikuti para pelaku pariwisata di NTT baik di Kupang maupun kabupaten/ kota di Provinsi NTT.

Saat ini, Musda memasuki agenda pembahasan tata tertib Musda yang dipimpin Ketua Asita NTT, Abed Nego Frans. (*)

Laporan : Reporter Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

• Direkam Lalu Diunggah ke Internet! Perempuan Korea Stres Banyak Kamera Tersembunyi di Toilet Umum!

• Mau Tambahan Penghasilan Rp 100 Juta Per Hari? Begini Cara yang Dilakukan Juragan Lele di Indramayu

• 5 Fakta Mengejutkan Kecelakaan Mobil BTS Di Taiwan, Usai Konser Hingga Diduga Dilakukan Oleh Sasaeng

• Ramalan Zodiak Malam ini - Virgo akan Mengalami Sesuatu dan Pisces Berhasil dalam Keputusasaan

• Inilah 7 Film Hollywood yang Paling Ditunggu di Desember 2018, Pecinta Film Wajib Nonton nih!

• Saat Bersama Pemiliknya! Seekor Anak Anjing di Inggris Tewas Setelah Menelan Heroin di Hutan