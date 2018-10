Wagub NTT Sambut Belasan Pengusaha Wisata Amerika Selatan yang Diundang ke Labuan Bajo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Belasan pengusaha wisata dari Amerika Selatan diundang ke Labuan Bajo untuk melihat langsung potensi dan peluang usaha wisata di Flores Barat itu, sekaligus mendapat penjelasan terkait hal tersebut.

Para pengusaha tersebut antara lain berasal dari Chili, Peru, Brasil, Ekuador, Venezuela dan Portugal serta beberapa negara lainnya.

Rabu (31/10/2018) sore, para pengusaha tersebut disambut hangat oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi di salah satu ruangan pertemuan Hotel Ayana Labuan Bajo.

Wagub didampingi Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) NTT, Abed Frans. "Selamat datang di Labuan Bajo, NTT, destinasi wisata yang sangat indah," kata Josef.

Abed kepada POS-KUPANG.COM, menjelaskan bahwa kedatangan para tamu itu berkaitan dengan bisnis di bidang pariwisata.

"Kita akan memperkenalkan Labuan Bajo kepada mereka. Seperti hotel-hotel, destinasi atau obyek-obyek wisata dan lainnya. Tentu kita berharap, saat mereka pulang ke negaranya akan mempromosikan Labuan Bajo," kata Abed.

Para tamu tersebut didatangkan oleh ASITA bekerja sama dengan Badan Promosi Pariwisata NTT. (*)