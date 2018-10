Fakta Pesawat Lion Air JT 610 Hilang Kontak Dan Jatuh, Sempat Minta Landing Kembali

POS-KUPANG.COM - Ini adalah fakta-fakta Pesawat Lion Air hilang kotak dan jatuh di perairan Kerawang, Senin (29/10/2018).

Basarnas memastikan pesawat Lion Air JT 610 jatuh pada Senin (29/10/2018). Sebelumnya, pesawat rute Jakarta-Pangkal Pinang itu sempat hilang kontak. "Sudah dipastikan jatuh," kata Humas Basarnas Yusuf Latif kepada Kompas.com, Senin (29/10/2018) pagi. Menurut dia, pesawat itu jatuh di perairan dekat daerah Karawang, Jawa Barat.

"Di daerah Karawang, jumlah penumpang belum diketahui," tambahnya. Pesawat Lion Air itu berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 06.20 WIB tujuan Pangkal Pinang. Kemudian mengalami hilang kontak pada pukul 06.33 WIB.

Berikut fakta-faktanya:

1. Pesawat Lion Air JT 610 yang berangkat dari Jakarta menuju Pangkalpinang, Senin (29/10/2018) take off ada pukul 06.20 G. Pesawat mengalami lost contact pada pukul 06.33 G.

2. Setelah take off, pesawat itu sempat minta RTB (return to base), yakni meminta persetujuan landing kembali ke bandara take off tadi. Setelah RTB itu, pesawat hilang kontak." ujar Danang, Senin (29/10/2018).

3. Pesawat Lion Air JT 610 C/S PK LQP tujuan Jakarta-Pangkalpinang, mengalami kehilangan kontak tak lama setelah take off dari Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, dengan posisi koordinat 05'.49'727"S

107'.07'.460"E.

4. Pada 07.05 G diterima informasi dari VTS Tanjung Priok bahwa Tugboat AS Jaya II melihat pesawat Lion Air 610 jatuh.

5. Kontak terakhir pesawat tersebut pada pukul 06.33 WIB dengan JATC.

6. Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan dalam konferensi pers di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Senin (29/08/2018) menyampaikan saat ini pihak SAR sedang lakukan pencarian.