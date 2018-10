Seminar Internasional Beri Inspirasi Atasi Gap di Perbatasan RI - RDTL

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana.

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Rektor Unwira Kupang, Pater Dr. Philipus Tulle, SVD yakin bahwa seminar internasional yang diselenggarakan pihaknya secara akademik mampu memberi inspirasi untuk mengatasi gap atau kesenjangan di perbatasan negara Republik Indonesia dan Tepublic Democratic Timor Leste (RDTL) dari berbagai aspek.

"Kita lihat dengan kehadiran keynote speaker ya hadir ada dari Belanda, Singapore dan Timor Leste yakni Dr. Manuel Vong, mantan menteri pariwisata Timor Leste, serta pembicara lokal dengan berbagai disiplin ilmu," ungkapnya disela seminar internasional Unwira Kupang di Neo Hotel By Aston Kota Kupang, Sabtu (20/10/2018)

Dikatakannya, warna dalam seminar yang bertema On The Power of Proximity Between East and West Timor Bridging The Social, Political, Economic, and Cultural Gaps lebih membicarakan aspek kebudayaan yang menghubungkan kedua negara

"Sebagaimana dalam warna seminar ini makalah-makalah itu banyak berbicara tentang kebudayaan seperti cerita rakyat, puisi dan lagu-lagu dimana antara West Timor dan East Timor dimana akan meningkatkan keterhubungan," jelasnya.

Ia menambahkan, ketetanggaan RI yakni Timor Barat memiliki perbedaan dengan negara lainnya yang selama ini berjalan dengan baik pasca konflik yang terjadi puluhan tahun silam karena faktor kebudayaan yang ada.

"Dari pemerintah melalui perwakilannya dari Badan Kesbangpol tadi juga telah mengungkapkan ketetanggaan kita ini berbeda dengan negara lain yang pasca perang dan konflik tapi setelah itu berjalan dengan baik, aman, unik dan penyelesaian konflik dengan baik meskipun beberapa yang tertinggal yang belum terselesaikan. Tapi semua berjalan dengan baik kekuatan kebudayaan ketetanggaan itu," tambahnya

Dijelaskannya, pendidikan juga menjadi medium penghubung antar kedua negara pasca konflik karena banyak mahasiswa Timor Leste yang melanjutkan studi di Indonesia

"Begitu banyak mahasiswa asal Timor Leste yang belajar di Indonesia, ada 2000 mahasiswa dan sebanyak 230an yang kuliah di Kupang serta 77 mahasiswa yang belajar di Unwira. Sehingga itu menunjukkan bahwa pasca konflik itu medium pendidikan akan menjadi medium yang menghubungkan kedua negara ini," ujarnya.

Terkait kebijakan pembangunan nasional, pihaknya juga melihat bahwa, pemerintah juga sangat mendukung pembangunan di perbatasan dan perguruan tinggi harus juga mendukung sesuai dengan peranannya.