Pejabat Eselon II Ikut Seleksi, Ini Kata Ketua Tim Pansel, Johana E Lisapaly

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Kegiatan Seleksi Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang, yang digelar di Naka Hotel, diketuai oleh Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Johana E Lisapaly.

Johana menyampaikan Pansel ini untuk melakukan pemetaan dan bisa mengarahkan atau memberi masukan dalam hal ini rekomendasi kepada Pemerintah Kota Kupang pejabat yang tepat sesuai kemampuannya.

Johana mengatakan, semua eselon II mengikuti seleksi ini. Dulu memang pernah ada pemetaan tetapi sudah berlangsung lama, maka perlu dilakukan kembali.

"Sebelum dilakukan roling atau mutasi ini dilakukan agar tepat penempatanya. Right man in the right place," tuturnya.

Seleksi kompetensi, katanya, selama empat hari. tim asesor bekerja di hari pertama dan kedua yang berkaitan dengan manjerial. Sedangkan dua hari berikutnya tim pansel untuk kompetensi bidang sekaligus melihat dimensi, motivasi, minat bakat dan perilaku, sehingga hasilnya nanti pada tanggal 20 Oktober bisa diberikan kepada kepala daerah.

"Kami sudah punya jadwalnya. Pleno dari asesor dan tim pansel untuk dikompilasi untuk menempatkan rekomendasi rekomendasi. Seleksi ini bagus karena mereka sendiri bisa memahami kemampuan mereka ada dimana. Disamping rekomendasi, keputusannha tetap ada di kepala daerah, kita membantu memberikan rekomendasi agar tepat," ujarnya. (*)