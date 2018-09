Episode Pertama Telah Tayang, Drama Korea 'My Only One' Dapat Rating Tinggi dari Penonton

Drama Korea My Only One

POS-KUPANG.COM - KBS drama merilis drama Korea terbaru berjudul 'My Only One'.

Drama Korea 'My Only One' dibintangi ole Uee, Lee Jang Woo, Na Hye Mi, dan Choi Soo Jong. Drama ini telah diputar perdana pada 15 September 2018 lalu.

Pada pemutaran perdananya, drama Korea 'My Only Hope' mampu mencetak peringkat jumlah pemirsa atau penonton yang tinggi. Sungguh awal yang menjanjikan!

Dilansir dari Soompi, menurut Nielsen Korea, pada episode pertamanya, tercatat 21,2 persen sedangkan episode kedua mengalami peningkatan 24,3 persen.

Tentu saja pencapaian angka yang solid untuk premier ini membuat penonton memiliki harapan tinggi untuk bisa meningkat di episode selanjutnya.

Drama Korea ini bercerita tentang kehidupan Kim Do Ran (Uee) yang memiliki kepribadian cerita dan positif sekalipun ia sedang mengalami kesulitan dalam hal finansial. Do Ran juga belajar keras menghadapi ujian untuk menjadi petugas publik.

Kehidupannya pun berubah drastis ketika ayah kandungnya (Choi Soo Jong) muncul setelah 28 tahun menghilang. Sang ayah pun meminta Uee untuk menyembunyikan identitasnya.

Kehidupan Do Ran pun menjadi kacau!

Nah, penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan tiap episodenya setiap hari Sabtu dan Minggu di stasiun tv KBS.

(pos-kupang.com/eflin rote)