Daebak! BTS Masuk Nominasi E! People's Choice Awards Bareng Justin Bieber. ARMY Wajib Vote!

POS-KUPANG.COM - Boyband asal Korea, BTS kembali menorehkan prestasi internasionalnya.

Kali ini, BTS masuk dalam nominasi E! People’s Choice Awards!

Dilansir dari Wikipedia, E! People's Choice Awards adalah acara penghargaan di Amerika yang mengapresiasi karya budaya populer yang dipilih oleh masyarakat umum. Acara ini telah diadakan setiap tahun sejak 1975.

Dilansir dari Soompi, nominasi ini diumumkan pada Rabu (5/9/2018) waktu setempat.

BTS masuk dalam nominasi untuk kategori grup bersama Migos, Twenty One Pilots, Dan + Shay, Panic! At the Disco, Gorillaz, Imagine Dragons, 5 Seconds of Summer, Fall Out Boy, Little Big Town, Sugarland, dan Maroon 5.

Selain itu BTS juga berhasil masuk nominasi Social Celebrity of 2018 award. BTS akan bersaing dengan Ellen DeGeneres, Chrissy Teigen, Lady Gaga, Ryan Reynolds, Rihanna, Justin Bieber, Taylor Swift, Will Smith, Kim Kardashian West, Kylie Jenner, dan Selena Gomez.

BTS (Koreaboo.com)

Nah, para ARMY wajib nih buat ngevote jagoan mereka siapa lagi kalau bukan BTS. Voting dimungkinkan melalui situs web, Facebook, dan di Twitter. Vote telah dimulai sejak Rabu, (5/9/2018) kemarin hingga 14 September. 5 nominator yang memperoleh suara terbanyak di setiap kategori akan masuk dalam finalis vote yang akan berlangsung pada 24 September hingga 19 Oktober.

Tahun ini adalah tahun ke-44 penyelenggaraan E! People's Choice Awards . Pengunguman pemenang akan disiarkan pada Minggu, 11 November pukul 21.00 waktu setempat.

ARMY wajib vote yah!