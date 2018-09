Daebak! MV 'Idol' BTS Raih Kemenangan Ketiga di 'Show Champion'!

POS-KUPANG.COM - Usai comeback dengan album terbaru mereka Love Yourself: Answer, idol KPop BTS tidak berhenti memberikan kejutan.

Video klip idol Kpop BTS berjudul 'Idol' pun menggeser video klip milik Taylor Swift dengan viewers terbanyak.

Lebih dari 45 juta viewers di youtube dalam kurun waktu 24 jam berhasil diraih idol KPop BTS!

Baru-baru ini BTS berhasil meraih kemenangan ketiga berkat lagu 'Idol'.

Dilansir dari Soompi, pada episode "Show Champion" Rabu (5/9/2018), nominasi untuk tempat pertama adalah Power Up milik Red Velvet, BTS 'Idol', Kiss Me Like That milik Shinwa, Killing Me milik Ikon, dan Hann milik (G) I-DLE.

Dan BTS pun berhasil meraih kemenangan! Namun, BTS tidak dapat hadir dalam acara tersebut dikarenakan saat ini mereka sedang berada di Amerika Serikat untuk tur dunia mereka.

Bintang tamu dalam episode Show Champion minggu ini termasuk AIVAN, BLANC7, Camila, (G) I-DLE, IMFACT, Longguo (Kim Yong Guk), Limesoda, LOONA, MXM, NewKidd, NCT Dream, Rothy, SF9, SHA SHA, Shinwa, dan WeGirls.

Dilansir dari Wikipedia, Show Champion adalah program musik televisi Korea Selatan yang disiarkan di AX-Korea di Gwangjang-dong oleh MBC Music.

Program ini memiliki tujuan untuk pembawa acara, seniman, dan bahkan para penonton untuk memilih salah satu yang akan menjadi pemenang dari industri musik. Acara ini juga akan memberi tahu lagu populer, isu terpanas, dan rookie terbaik dalam seminggu.

(Amelia Jematu &Trisna Kurnia/Sahabat Pos-Kupang.com)