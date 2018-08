AIIB Tawarkan Utang 1 Miliar Dolar AS ke Indonesia

POS-KUPANG.COM | BOGOR - Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) menawarkan bantuan utang sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk Indonesia.

Hal tersebut dibahas saat Presiden Joko Widodo menerima Presiden AIIB, Jin Liqun beserta delegasi lainnya di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/8/2018).

"AIIB komitmen menawarkan (utang) bukan hanya dalam rangka pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tapi juga investasi, salah satunya melalui infrastruktur dan di sektor produktif. Mereka ada komitmen sebesar 1 miliar dolar AS sampai akhir tahun ini," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono, seusai pertemuan.

Baca: KPK Geledah Rumah Hakim dan Kantor Pengadilan Negeri Medan

Meski demikian, Basuki tidak mengetahui secara pasti berapa jatah utang yang disediakan AIIB dan akan diambil oleh pemerintah Indonesia.

Namun, AIIB menyasar agar dana segarnya masuk ke sektor infrastruktur pariwisata, bandar udara dan hydro power. "Tinggal komitmennya, menunggu kita (Indonesia) dulu," ujar Basuki.

Kementeriannya memiliki sejumlah proyek pembangunan yang belum terdanai oleh APBN. Rencananya, sejumlah proyek itulah yang akan diajukan agar dibiayai menggunakan dana AIIB. Ketiga proyek yang dimaksud, yakni long span bridge development for selecter area sebesar 355 juta dolar AS, national road improvement di Kalimantan Tengah sebesar 250 juta dolar AS, the develompment of region water supply sistem di Jatigede sebesar 140,62 juta dolar AS.

Selain itu, IKK water supply program and small water treatmen plant for water scarcity area sebesar 50 juta dolar AS.

Sementara, di kementerian lainnya, ada juga sejumlah proyek yang berpotensi didanai oleh dana AIIB, antara lain sea port, bandar udara, kawasan ekonomi khusus Mandalika dan hydro power. (*)