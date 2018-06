POS-KUPANG.COM - Waspada, air kemasan ternyata bisa mendatangkan dampak ini loh, ga disukai kaum perempuan.

ahukah kamu ada banyak kebiasaan yang kita lakukan ternyata mampu menaikkan berat badan?

Kebiasaan itu jika terus dilakukan akan membuat kamu kelebihan lemak.

Baca: Tertarik Jadi Anggota BIN, Gajinya Gede, Tapi Konsekuensinya Juga Banyak, Apa Saja Tuh?

Baca: Merasa Ditipu, Gary Memutilasi Pacarnya dan Taruh di 7 Kantong Plastik, Isi Wasiatnya Menghebohkan

Dilansir TribunTravel.com dari laman brightside.me, berikut beberapa kebiasaan buruk yang dapat menaikkan berat badan secara drastis.

1. Hindari produk rendah lemak

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of the Association for Consumer Research menunjukkan bahwa orang-orang yang mengonsumsi produk yang diberi label " sehat" merasa mereka kurang kenyang dan makan lebih banyak untuk memuaskan selera makan mereka.

Selain itu, untuk mengganti lemak, produk ini dipenuhi dengan karbohidrat berkinerja rendah yang cepat dicerna dan mengembalikan rasa lapar dengan cepat.

Ini berarti kamu akan makan lebih banyak untuk mengisi perut, sehingga berat badan bertambah.

2. Jangan minum kopi dengan perut kosong

Kamu pasti pernah mendengar orang mengatakan bahwa mereka tidak dapat makan apa pun sebelum minum secangkir kopi tepat setelah mereka bangun di pagi hari.