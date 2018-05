Menjual Bawang Ternyata tak Semulus yang Dipikirkan. Mau Tau? Baca Kisah Ngardiyanto Ini

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mebenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Hari tampak panas hingga menyengat di kulit. Para pembeli hilir mudik menelusuri lorong-lorong di Pasar Naikoten. Ada yang berjalan kaki dan ada pula yang menggunakan sepeda motor.

Sekira 200 meter dari Jalan Frans Seda, ada beberapa lapak yang menjual bawang, berjejer disana. Satu dari sekian banyak lapak itu adalah lapak milik Ngardiyanto. Ia menjual bawang dan juga kacang serta gula lempeng merah.

Saat ditemui, Ngardiyanto sedang membersihkan bawang sebelum dipajangkan di lapaknya. Ia mengunakan pisau untuk menguliti kulit luar bawang sampai bersih.

Sesekali ia mengusapi wajahnya. Aroma pedas dari bawang menguap hingga kedua matanya. Karena pedis, ia meneteskan air mata. Demi bertahan hidup, ia dengan sabar menahan pedisnya bawang-bawang itu.

Setelah mengupas bawang Ngardiyanto melanjutkan pekerjaannya membungkus gula lempeng dengan kantong plastik putih. Ia menyusun gula lempeng menjadi lima keping lalu dibungkusnya dalam kresek dengan rapih.

Ketika ditanya, mengenai harga bawang, Nardiyanto mengaku, saat ini harga bawang naik, baik itu bawang merah maupun bawang putih. Menurut Ngurdiyanto, kali ini harga bawang naik sangat drastis.

"Kalau harga bawang, sekarang naik, baik bawang merah maupun bawang putih," ungkap Ngurdiyanto yang mengaku berasal dari Solo, Jawa Tengah itu.

Saat ini, jelas Ngurdiyanto, harga bawang merah ia beli dengan harga Rp 30.000 per kg sampai Rp 35.000 per kg. Karena harga belinya mahal, ia mengaku menjual kepada para pembeli dengan harga Rp 40.000 per kg.

"Kalau pengambilan di bawah Rp 30.000 per kg, kami bisa jual dengan Rp 30.000 per kg sampai Rp 35.000 per kg. Jadi kami penjual ini yang bingung harganya tidak tetap," jelas Ngurdiyanto.