Gubernur Lebu Raya Akui IT Telah Mengubah Banyak Hal, Apa Saja Ya?

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Frans Krowin

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Perkembangan IT dewasa ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap birokrasi pemerintahan maupun masyarakat. IT telah mengubah banyak hal dan itu sangat membantu pemerintah memajukan daerah ini.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengungkapkan hal tersebut dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Penjabat Sekda Lembata, Anthanasius Aur Amuntoda, di Hotel Palm Indah Lewoleba, Rabu (18/4/2018) malam.

Baca: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Gubernur Lebu Raya Sebut NTT Butuh Ini

Dikatakannya, keterbukaan informasi melalui IT ditandai dengan komunikasi yang menembus batas dan ruangan, komunikasi tanpa batas waktu tertentu. Selain itu komunikasi yang dibangun tanpa mengenal jarak.

Implikasinya pun sangat luas dan menyentuh berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, perekonomian, kesehatan, politik, pemerintahan, lingkungan hidup.

Baca: Alex Kantar Minta Kades di Poco Ranaka Timur Manfaatkan Banyaknya Sumber Mata Air

IT juga, lanjut Frans, telah memicu pelbagai inovasi di tengah masyarakat. Inovasi lahir melalui kreativitas yang salah satunya diperoleh dari kemajuan IT. Dan, kemajuan IT itu telah dirasakan pelbagai komponen masyarakat.

Sekarang ini, lanjut dia, pemerintah telah menempatkan IT sebagai sarana kerja utama. Hal itu bukan hanya sebagai spirit, tetapi juga sebagai motor penggerak roda pemerintahan.

Baca: Forum PRB NTT Gelar Musda, Ini Isu yang Dibahas

Kemajuan IT juga, katanya, bukan hanya sebagai alat pengganti baca, tulis dan hitung (calistung) tetapi sudah sebagai bagian dari alat bantu pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan.

Itulah sebabnya, saat ini telah dirasakan begitu banyak manfaat dari penggunaan IT, karena sarana tersebut memiliki aneka kelebihan yang menguntungkan. Penggunaannya membawa banyak manfaat yang dirasakan langsung oleh setiap orang, setiap komponen.

"Kelebihan yang bisa diperoleh dari pemanfaatan IT, yaitu kecepatan, kemudahan, biaya yang lebih murah, sentralisasi data serta akses data yang lebih mudah dan bisa dirasakan oleh semua komponen," ujar Frans. (*)