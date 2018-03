Lihat yang Dilakukan Guru dan Teman Menyambut Marion Jola Ikut Ujian di Sekolah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM Maria A E Toda

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Marion Jola salah satu kontestan ajang Indonesian Idol pulang kampung halamannya tempat dimana ia bersekolah dan berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya.

Marion tiba di Kupang Jumat (16/3/2018) dan.langsung disambut pihak sekolah yaitu SMA Mercusuar Kupang di Bandara El Tari Kupang. Hal ini disampaikan Kepala sekolah SMA Mercusuar Drs. Soleman Dapa Taka saat ditemui di SMA Mercusuar Senin (19/3/2018).

Baca: Sering Tidak Dipercayai Pasangan? Lakukan Hal Ini Agar Bisa Dipercaya!

Baca: Pasangan Itu Butuh Saling Menghormati. Begini Caranya!

Baca: Haram! Mengucapkan Kalimat Ini Saat Bertengkar dengan Pasangan

Menurut Soleman rencana awalnya ia dan pihak sekolah akan menjemput Marion dengan mengajak fans dan juga mengerahkan murid-muridnya dan akan meminta marion menyanyikan lagu saat tiba di bandara.

Marion Jola salah satu kontestan ajang Indonesian Idol pulang kampung halamannya tempat dimana ia bersekolah dan berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya. (POS KUPANG.COM/MARIA ENO TODA)

Marion Jola salah satu kontestan ajang Indonesian Idol pulang kampung halamannya tempat dimana ia bersekolah dan berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya. (POS KUPANG.COM/MARIA ENO TODA)

Tetapi diakarenakan Marion tiba malam hari maka penyambutan yang dilakukan tidak lagi sesuai rencana.

"Rencananya akan banyak yang kesana tetapi karena Marion pulangnya malam jadi kita hanya menjemput Marion di Bandara saja," ujar Soleman.

Baca: Pasangan LDR Ini Bikin Foto Unik Agar Mereka Tetap Saling Mencintai

Baca: 5 Hal Ini hanya dirasakan dan Mampu Dilewati Pasangan LDR, Kalian Ga Akan Kuat

Baca: 10 Tips LDR Alias Pacaran Jarak Jauh Ini Bisa Bikin Hubunganmu Langgeng Sampai Pernikahan

Pantauan Pos Kupang Marion Jola juga disambut pihak sekolah di halaman depan SMA Mercusuar Senin (19/3/2018) dengan tepukan tangan yang meriah dari kawan sekolahnya dan juga para guru.

Marion diminta untuk menyanyikan dua buah lagu yaitu Havana milik Camila Cabelo dan juga That's What I Like milik Bruno Mars sambil diiringi gitar oleh salah satu temannya. Tepuk tangan yang meriah langsung diperoleh Marion saat selesai menyanyikan dua lagu tersebut.

Di halaman depan SMA Mercusuar terdapat satu banner besar dengan foto Marion sebagai tanda penyambutan Marion yang kembali ke sekolahnya untuk melaksanakan ujian yang akan dilaksanakan selama 10 hari. (*)