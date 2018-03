Ternyata Kegiatan Merajut Bisa Kurangi Depresi dan Kecemasan. Ini Penjelasannya

POS-KUPANG.COM - Kegiatan merajut ternyata punya efek positif bagi kesehatan. Pria dan wanita dianjurkan untuk merajut.

Karena merajut dapat mengurangi tingkat depresi dan kecemasan, memperlambat timbulnya demensia, dan mengalihkan pikiran dari rasa sakit.

Diterbitkan oleh Knit for Peace, temuan ini merupakan hasil penelitian lanjutan terhadap penelitian sebelumnya yang menganalisis manfaat dari merajut. Dikutip dari The Independent, menurut Knit for Peace, jejaring 15.000 perajut di Inggris, ada bukti penting yang menunjukkan bahwa merajut bermanfaat bagi pikiran dan tubuh yang sehat.

Komunitas ini memutuskan untuk mengetahui lebih lanjut manfaat merajut setelah banyak dari anggota mereka mengklaim mengalami peningkatan kesehatan secara keseluruhan setelah melakukan hobi tersebut. Hasilnya positif.

"Ada sejumlah besar penelitian yang menunjukkan bahwa merajut memiliki manfaat kesehatan fisik dan mental, sehingga memperlambat timbulnya demensia, melawan depresi dan mengalihkan perhatian dari rasa sakit parah,” demikian laporan tersebut.

