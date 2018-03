Wah, Harga Bawang Putih di Kupang Mencapai Rp 40.000 per Kilogram, Apa Sebabnya?

Laporan Wartawan POS-KUPANG. COM, Hermina Pello

POS-KUPANG. COM, KUPANG - Saat ini harga bawang putih di Kota Kupang mencapai angka Rp 40.000 per kilogram.

Beberapa warga Kota Kupang kecewa saat ingin membeli bawang putih di depan kantor Bulog Divre NTT ternyata bawang putih sudah habis, hanya tersisa bawang merah.

Baca: Nah Loh, Harga Beras Premium di Ende Melewati HET NTT

Baca: Tersangka Pembacok Anak di Takari Ini Terancam Penjara 5 Tahun

Baca: Awas! Tujuh Lokasi di Malaka ini Jadi Tempat Rawan Diterkam Buaya

Baca: Napi Tewas di Lapas Lembata, Lima Sipir Jadi Tersangka, Diperiksa Polisi

Seperti disaksikan POS-KUPANG. COM, Jumat (9 /3/2018) beberapa warga terutama ibu ibu pulang dengan kecewa karena tidak ada bawang putih.

Mereka mengungkapkan bahwa bawang putih yang dijual di Bulog lebih murah dibandingkan dengan di pasar. Sekarang ini harga di pasar antara Rp 30 ribu per kg hingga Rp 40 ribu per kg sedangkan di bulog jual dengan harga Rp 20 ribu per kg.

Kepala Bidang komersil dan pengembangan bisnis Bulog Divre NTT, Guido XL Pereira yang dikonfirmasi Jumat (9 /3/2018) mengatakan kalau bawang putih sudah habis sejak dua minggu lalu.