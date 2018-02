5 Tempat di Dunia Dimana Penduduknya Banyak yang Berumur Panjang dan Sehat, Intip Pola Makannya!

POS-KUPANG.COM -- Angka harapan hidup global rata-rata mencapai 71,4 tahun.

Hal ini berarti beberapa wilayah di dunia rentang kehidupannya jauh lebih pendek dan yang lainnya menikmati umur lebih panjang.

Dilansir dari Time.com, ada lima tempat di dunia yang dikenal sebagi Blue Zones.

Nama ini diberikan oleh peneliti untuk wilayah dimana banyak orang tua masih hidup dan paling sehat di dunia.

Buettner, penulis The Blue Zones and The Blue Zones Solution, mengatakan kepada TIME mengapa penduduk di tempat-tempat ini tinggal begitu lama-dan bagaimana kita bisa mencuri kebiasaan mereka.

Berikut lima kota di dunia dimana orang hidup paling lama dan sehat.

Sardinia, Italia

Pola makan nabati sebagian besar penduduknya, aktivitas fisik sehari-hari dan kedekatan keluarga telah membuat kota ini menjadi tempat tinggal bagi centenarian (orang yang berusia lebih dari 100 tahun) pria terbanyak di dunia.

Pengembala domba cenderung berjalan setidaknya lima mil sehari.