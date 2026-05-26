Jelang Iduladha, PLN NTT Rapatkan Barisan Jaga Pasokan Listrik 

Foto bersama seluruh peserta Rapat Alokasi Energi (RAE) PLN yang hadir secara Offline di Hotel Swiss Belcourt Kupang.

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Menyambut Hari Raya Iduladha yang penuh khidmat, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Beban (UP2B) Nusa Tenggara Timur (NTT) bergerak cepat memastikan kenyamanan ibadah masyarakat.

Langkah proaktif ini diwujudkan melalui Rapat Alokasi Energi (RAE) yang digelar secara bauran (offline dan online) di Hotel Swiss-Belcourt Kupang, Rabu (20/5).

Pertemuan krusial ini bertujuan menyusun strategi matang dalam menjaga keseimbangan pasokan dan beban kelistrikan di seluruh wilayah kepulauan NTT.

Guna memastikan pasokan listrik ke rumah-rumah warga tetap andal, stabil, dan efisien di tengah peningkatan konsumsi energi, PLN membangun sinergi penuh yang melibatkan seluruh lini sektor kelistrikan dari hulu hingga hilir.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari PLN Unit Induk Pembangkitan Dwipantara (seluruh unit Pelaksana Pembangkit , Independent Power Producer (IPP) di NTT), PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) NTT (Unit Pelaksana Pengatur Beban (UP2B) NTT, Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Kupang, Semua Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) dan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara Unit Pelaksana Proyek (UPP) Kupang.

Menjaga keseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand) menjadi tantangan utama dalam operasional sistem kelistrikan kepulauan seperti di NTT.

Melalui RAE ini, PLN memetakan kesiapan menyeluruh mulai dari sisi pembangkitan, interkoneksi penyaluran transmisi, jaringan distribusi, hingga instalasi di rumah pelanggan. Forum ini juga menguji pembagian peran pembangkit, menentukan pemikul beban utama (baseload), serta menyiagakan pembangkit cadangan (peaker).

General Manager PLN UIW NTT, F. Eko Sulistyono, menegaskan bahwa keandalan listrik bukan sekadar indikator teknis, melainkan wujud nyata kehadiran PLN dalam mendukung momen spiritual dan kebahagiaan keluarga di NTT.

"Menjelang Hari Raya Iduladha, kenyamanan masyarakat dalam beribadah dan berkumpul bersama keluarga adalah prioritas utama kami. Melalui sinergi komprehensif ini, kami ingin memastikan setiap rumah teraliri listrik dengan aman tanpa kedip. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik agar perayaan hari besar ini berjalan khusyuk dan penuh kehangatan," ungkap Eko.

Senada dengan hal tersebut, Manager PT PLN (Persero) UP2B NTT, Andi Martha Siswahyudi, menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi kompas operasional selama satu bulan ke depan.

"Kegiatan ini merupakan agenda rutin untuk merencanakan operasional agar sistem kelistrikan dapat beroperasi dengan andal, efisien, dan berkualitas. Semoga ke depan PLN tetap prima dalam melayani seluruh pelanggan di Nusa Tenggara Timur," ujar Andi.

Dalam forum tersebut, seluruh sektor mengupas tuntas rencana operasi, jadwal pemeliharaan preventif, hingga ketersediaan energi primer (bahan bakar) pembangkit. Pembahasan detail difokuskan pada kesiapan infrastruktur saat beban puncak malam hari tiba. Tujuannya agar potensi gangguan teknis dapat diminimalisir sehingga kenyamanan aktivitas malam masyarakat tidak terganggu.

Apresiasi tinggi juga datang dari pihak pembangkit. Gotot, Plant Manager PLTU Timor 1, yang hadir bersama tim teknisnya menyatakan bahwa koordinasi berkala ini memberikan arah yang jelas bagi unit luar.

"Semoga koordinasi ini mampu terus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di NTT. Kami berharap kendala lapangan dapat kita antisipasi dan mitigasi bersama. Hasil dari rapat alokasi energi hari ini memberikan arah yang jelas bagi kami di unit pembangkit untuk selalu konsisten menyediakan pasokan listrik secara optimal,” tutur Gotot.

Melalui komitmen bersama yang diperkuat dalam Rapat Alokasi Energi ini, PLN tidak hanya sekadar menjaga nyala lampu, tetapi juga berkomitmen mendukung perputaran roda perekonomian, menciptakan iklim investasi yang positif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTT secara berkelanjutan. (*)

