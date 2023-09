Dinsos Alor Sebut 24.621 Warga Terima Bantuan Program Kemensos

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Else Nago

POS-KUPANG.COM, KALABAHI - Dinas Sosial Kabupaten Alor menyebutkan bahwa sebanyak 24.621masyarakat Kabupaten Alor terdata sebagai Penerima Bantuan program Kementerian sosial yang terdiri dari Bantuan Pemerintahan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan atau PKH.

"Secara keseluruhan di Kabupaten Alor ada 24.621 penerima bantuan. Sebanyak 18.176 menerima PKH sedangkan sisanya yakni 6.454 menerima BPNT," ujar Daing Duru, S.Sos, selaku Kepala Dinsos Kab Alor saat diwawancarai di ruangannya, Kamis 7 September 2023.

Ia mengungkapkan bahwa terkait data penerima, pihaknya memperoleh dari data yang diberikan oleh petugas yang ditempatkan di Desa.

"Untuk kriteria penentuan itu pihak desa saling berkoordinasi untuk menentukan layak tidaknya seseorang menerima bantuan. Kemudian data tersebut dikirim ke kami, by name by address untuk kami input ke pusat informasi yang langsung terhubung ke Kemensos. Selanjutnya kami menunggu hasil verifikasi dari Kemensos," jelasnya.

Baca juga: Kacab Bulog Alor Siapkan 243.480 kg Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Pangan

Daing mengatakan bantuan PKH memiliki masa graduasi dan hal-hal teknis berkaitan dengan bantuan ini, disosialisasikan oleh tenaga pendamping Kemensos yang ada di Kecamatan.

"Bantuan PKH memiliki masa graduasi baik secara alamiah maupun mandiri. Semua hal terkait teknis bantuan telah disampaikan, disosialisasikan oleh tenaga pendamping dari Kementerian di masing-masing kecamatan," katanya.

Terkait realisasi bantuan, dirinya mengatakan bahwa bantuan rutin disalurkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Daing berharap, bantuan yang diberikan oleh Kemensos dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

"Kita harapkan program ini tetap berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kita juga mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mempergunakan bantuan ini sebaik mungkin agar bisa menekan angka kemiskinan," imbuhnya. (cr19).

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS