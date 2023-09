ICRAF dan Politani Negeri Kupang Kerja Sama Lakukan MBKM Mandiri

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Politeknik Pertanian (Politani) Negeri Kupang bersama The International Centre For Research In Agroforestry atau yang disebut ICRAF melakukan kerja sama untuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mandiri.

Dalam kerja sama ini, ICRAF juga memberikan pembekalan materi kepada 12 orang mahasiswa/i yang akan mengikuti MBKM mandiri di Gedung Student Center Politani Kupang, Selasa 5 September 2023.

Perwakilan ICRAF, Endri Martini selaku Peneliti Penyuluhan agroforestry ICRAF menyampaikan, alasan ICRAF memilih Politani Kupang untuk bekerja sama, karena melihat output Politani Kupang yang memiliki potensi yang cukup besar.

"Banyak juga staf kami lulusan dari Politani Kupang. Kami melihat ada potensi yang lebih besar untuk ditingkatkan lagi kapasitasnya untuk ke depan," kata Endri.

Selain itu, kata Endri, ICRAF pertama kali datang ke Politani untuk memulai kerja sama. Dimana, program yang akan dikerjakan berkaitan dengan pertanian yang cerdas iklim.

"Kegiatannya ini lebih tepat tujuannya pada teknis. Dimana, kegiatannya yaitu pendampingan kepada masyarakat dan melakukan pelatihan-pelatihan kepada petani. Sehingga, Politani ini strategis untuk dipilih," ungkapnya.

Endri berharap, kerja sama antara ICRAF dan Politani Kupang ke depannya akan terus terjaga.

"Semoga dengan ICRAF memberikan bekal ilmu, mahasiswa memiliki motivasi untuk meningkatkan kapasitasnya agar ke depan bisa mendapatkan karir yang lebih baik," harapnya.

Endri mengatakan, untuk program kerja ICRAF tersebut, terdapat tiga provinsi yang bekerja sama yaitu NTT, Sumatera Selatan dan Palembang.

Dia menambahkan, walaupun program ini akan berjalan selama lima tahun, akan tetapi ke depannya akan ada program-program lainnya yang akan dikomunikasikan.

"Mungkin saat ini Politani Kupang masih bergerak di bidang pertanian, siapa tahu ke depannya bergerak di bidang lainnya juga," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Politani Kupang melalui Wakil Direktur l, Max AJ Supit, S.Pt., GDipSc., MFoodTech mengatakan ICRAF mengajak kampus Politani Kupang untuk melibatkan mahasiswa sebagai tenaga pendamping dalam program land for life oleh ICRAF atau Hutan untuk hidup.

"Setelah mendapatkan ajakan dari ICRAF, kita juga langsung merasa tertarik. Kebetulan dari Pusat, Kemendikbud ada program MBKM. Yang mana, MBKM ini bisa dilakukan dari pusat terkait program-programnya dan kita bisa melakukan secara mandiri," ungkap Max.

