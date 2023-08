Yevgeny Prigozhin dan Dmitry Utkin Tewas, Lukashenko Pernah Ingatkan Pemimpin Wagner untuk Hati-hati

Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via Reuters]

POS-KUPANG.COM - Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa dia memperingatkan pemimpin tentara bayaran Wagner Rusia Yevgeny Prigozhin dan Dmitry Utkin untuk mewaspadai kemungkinan ancaman terhadap nyawa mereka.



Lukashenko juga bersikeras bahwa para pejuang Wagner akan tetap berada di Belarus setelah pemimpin mereka tewas dalam kecelakaan pesawat.

Lukashenko, yang membantu menengahi kesepakatan yang membuat para pejuang Wagner mundur secara damai ke Belarus setelah pemberontakan mereka gagal pada bulan Juni, mengatakan pada saat itu bahwa ia telah membujuk Putin untuk tidak “memusnahkan” Prigozhin dan pasukan bayarannya.

Ketua Wagner Group Yevgeny Prigozhin dilaporkan tewas dalam kecelakaan pesawat di dekat Moskow Rusia, Rabu 23 Agustus 2023. (kolase POS-KUPANG.COM/ap)

Mengomentari kematian Prigozhin dalam kecelakaan pesawat di Rusia minggu ini, Lukashenko mengatakan pada hari Jumat bahwa bos Wagner telah dua kali menepis kekhawatiran yang muncul tentang kemungkinan ancaman terhadap nyawanya.

Lukashenko mengatakan bahwa selama pemberontakan, dia telah memperingatkan Prigozhin bahwa dia akan “mati” jika dia terus bergerak menuju Moskow, dan dia mengatakan bahwa Prigozhin telah menjawab, “'Persetan – saya akan mati'”.

Kemudian, kata Lukashenko, ketika Prigozhin dan Utkin, yang membantu menemukan Wagner dan juga terdaftar sebagai penumpang di pesawat yang jatuh, datang menemuinya, dia telah memperingatkan mereka berdua, “Anak-anak – hati-hatilah.”

Peringatan Lukashenko, yang dilaporkan oleh kantor berita negara Belarusia BelTA, tidak begitu jelas ketika percakapan itu terjadi dengan para pemimpin Wagner.

Lukashenko, yang merupakan kenalan lama Prigozhin dan sekutu dekat Rusia, mengatakan dia yakin Putin tidak ada hubungannya dengan kecelakaan pesawat itu.

“Saya kenal Putin: Dia penuh perhitungan, sangat tenang, bahkan terlambat,” kata Lukashenko.

“Saya tidak bisa membayangkan Putin yang melakukan hal ini, dan Putin yang patut disalahkan. Itu pekerjaan yang terlalu kasar dan tidak profesional,” katanya.

Kremlin mengatakan pada hari Jumat bahwa dugaan negara-negara Barat bahwa Prigozhin dibunuh atas perintahnya adalah sebuah “kebohongan mutlak”, dan juga menolak untuk mengkonfirmasi secara pasti kematian pemimpin Wagner tersebut, dengan alasan perlunya menunggu hasil tes.

Lukashenko juga mengatakan bahwa pejuang Wagner akan tetap berada di Belarus.

Taruhan tetap ada, Wagner masih hidup dan Wagner akan tinggal di Belarus,” kata Lukashenko.

“Selama kami membutuhkan unit ini, mereka akan tinggal dan bekerja bersama kami,” ujarnya.

Dmitry Utkin, yang sering digambarkan sebagai pendiri atau salah satu pendiri kelompok tentara bayaran Wagner Group, dilaporkan ikut tewas dalam kecelakaan pesawat bersama Yevgeny Prigozhin, Rabu 23 Agustus 2023. (kolase POS-KUPANG.COM/yahoo.com/ap)

Lembaga pemikir yang berbasis di Washington, DC, Institute for the Study of War (ISW), mengatakan bahwa komentar Lukashenko tentang Prigozhin dan kesepakatan yang dia buat untuk mengakhiri pemberontakan Wagner di Rusia pada bulan Juni, serta ketidakbersalahan Putin dalam kematian para pemimpin Wagner adalah untuk meningkatkan citranya di mata masyarakat domestik.

“Lukashenko secara rutin berusaha untuk menggambarkan dirinya sebagai pemimpin yang berdaulat meskipun Rusia saat ini secara de facto menduduki negara tersebut [Belarus], dan dia mungkin berharap untuk mencegah khalayak domestik melihat pembunuhan Prigozhin yang dilakukan Putin sebagai pembatalan sepihak Kremlin terhadap perjanjian yang dia [Lukashenko] buat dengan Wagner,” kata ISW.

“Lukashenko kemungkinan besar berharap untuk menggarisbawahi kesepakatan awal, dan kedatangan Wagner di Belarus sebagai contoh kemampuannya untuk membuat keputusan keamanan tingkat tinggi di luar perintah Kremlin,” tambah ISW.

