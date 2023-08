Soal PTS Semester 1 SMP Kelas 9 Bahasa Inggris Uraian Dengan Kunci Jawaban

POS-KUPANG.COM - Tribunners, bagi siswa siswi yang kini duduk di bangku SMP Kelas 9 maka sudah harus mempersiapkan diri untuk ujian mendatang khususnya Ujian Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS).

Berikut contoh soal mata pelajaran Bahasa Inggris untuk Penilaian Tengah Semester (PTS) bagi siswa SMP Kelas 9 Semester 1.

Contoh soal PTS mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa SMP Kelas 9 Semester 1 ini terdiri dari soal uraian atau esay test. Contoh soal ini juga langsung dilengkapi dengan kunci jawaban.

Pada Semester ini, terdapat tiga tema yang harus dipelajari, yakni bab 1 Congratulation, bab 2 Let’s live a healthy life dan bab 3 Be healthy, be happy!

Adapun kumpulan contoh soal disertai dengan kunci jawaban ini dikutip dari laman Banksoal.com.

Contoh soal ini dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran dan peningkatan kemampuan siswa agar dapat mengerjakan soal PTS dengan baik. Kumpulan soal ini bisa membantu dalam mengetahui sampai mana kemampuan yang dimiliki.

Soal

1) Make a dialogue about the expression of congratulations!

Jawaban:

A: Hi Lidia, I got an A in English. I’m so happy, but I’m still waiting for my Math score. I’m so nervous, because I’m afraid the score will get very bad

B: Hi Kat, congratulations on getting an A for your English. I hope you will get an A too for your Math. Don’t worry, you have studied so hard.

A: Thank you so much, my friend

B: Anytime

