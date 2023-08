Soal Sumatif Tengah Semester 1 Pendidikan Agama Islam SMP Kelas8, Kunci Jawaban Soal STS

POS-KUPANG.COM - Bagi siswa SMP Kelas 8 yang ingin belajar menghadapi Sumatif Tengah Semester 1 ( STS ) untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam ( PAI )

Dalam contoh Soal STS Pendidikan Agama Islam ( PAI ) dibawah ini, ada 60 contoh soal dalam bentuk pilihan ganda.

Saran bagi siswa SMP Kelas 8 agar mengerjakan contoh Soal Sumatif Tengah Semester dan setelah mencocokannya dengan Kunci Jawaban yang tersedia.

Inilhah contoh Soal STS Pendidikan Agama Islam SMP Kelas 8:

1. Suhuf untuk dipahami adalah …

A. wahyu yang diterima dan dicatat oleh para nabi

B. Kata-kata tertulis dan catatan para nabi

C. ketentuan para sahabat Nabi yang dicatat

D. Daun wahyu Allah yang tidak dicatat

Jawaban : A

2. Di antara para nabi berikut yang menerima Suhuf adalah para nabi …

A. Harun a.s.

B. Ibrahim a.s.

C. Ismail a.s.

D. Sulaiman a.s.

Jawaban : B

3. Hukum melaksanakan salat sunnah rawatib qabliyah subuh adalah…

A. sunnah ghoiru mu’akad

B. fardu kifayah

C. sunnah mu’akad

D. fardu ‘ain

Jawaban : C

4. Di antara 4 kitab alloh yang paling awal / sebelumnya adalah kitab….

A. Taurat

B. Al-Quran

C. Zabur

D. Injil

Jawaban : A

5. Semua kitab Tuhan berisi ajaran yang benar dan baik sesuai dengan zamannya. Ini tentang ajaran yang sama yang terkandung dalam semua kitab Allah…

A. Prosedur untuk pernikahan seorang wanita

B. Larangan pembunuhan hewan

C. Perintah untuk menyembah Allah SWT

D. pesanan seragam

Jawaban : C

6. Puasa kifarat harus dilakukan apabila suami….

A. tidak menafkahi istrinya

B. zihar kepada istrinya

C. pergi tidak pamit pada istrinya

D. melakukan kekerasan fisik

Jawaban : B

7. Doa setelah sholat. Sebagian besar rak’ah adalah … Rak’ah

A. tiga

b. lima

C. Sembilan

D. sebelas

Jawaban : B

8. Perhatikan peryataan berikut :

1. hari raya Idul Fitri

2. hari Tasyrik

3. hari Senin dan Kamis

4. hari Jum’at

5. hari raya Idul Adha

Yang merupakan hari diharamkan untuk melaksanakan puasa adalah….

A. 1,2 dan 3

B. 2,3 dan 4

C. 1,2,dan 5

D. 1,3 dan 5

jawaban : C

9. Arti dari zuhud dalam kaitannya dengan bahasa adalah …

a. Lari

b. mengganggu

c. Bergandengan tangan

d. Diam

Jawaban : A