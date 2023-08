Kudeta Niger: Pasukan Amerika Serikat Dibatasi di Pangkalan Militer Agadez

Dalam foto file April 2018 ini, bendera AS dan Niger dikibarkan berdampingan di base camp angkatan udara dan personel lain yang mendukung pembangunan Pangkalan Udara Niger 201 di Agadez, Niger. Seorang pejabat militer AS mengatakan sekitar 1.000 tentara "ditarik mundur" kembali ke pangkalan minggu lalu, tak lama setelah Bazoum ditangkap oleh anggota pengawal presiden pada hari Rabu 26 Juli 2023.

POS-KUPANG.COM - Pasukan AS di Niger telah dibatasi di pangkalan militer Amerika di Agadez, Niger, saat pemerintahan Biden bekerja untuk mengembalikan Presiden Mohamed Bazoum yang terpilih secara demokratis ke tampuk kekuasaan.

Seorang pejabat militer AS mengatakan sekitar 1.000 tentara "ditarik mundur" kembali ke pangkalan minggu lalu, tak lama setelah Bazoum ditangkap oleh anggota pengawal presiden pada hari Rabu 26 Juli 2023.

AS belum secara resmi memutuskan apakah situasi tersebut merupakan kudeta – penunjukan yang mengharuskan AS untuk menghentikan bantuan asing dan militer kepada pemerintah Niger, yang dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi perang melawan terorisme dan stabilitas di wilayah tersebut. Tidak ada kerangka waktu di mana AS diharuskan melakukan kudeta.

“Kami bekerja sangat, sangat keras untuk melihat apakah kami dapat membalikkan keadaan ini,” kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS pada hari Senin 31 Juli 2023. “Karena situasinya belum ditentukan dan konkret, kami pikir kami harus mencoba dan mengambil kesempatan itu.”

Pada hari Kamis, ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Mark Milley berbicara dengan rekannya di Niger.

“Kedua pemimpin membahas keselamatan orang Amerika dan situasi yang berkembang di Niger,” kata Kolonel Dave Butler dalam sebuah pernyataan, Senin.

Pejabat AS terus menekankan bahwa situasinya sangat cair, dan fokus mereka adalah pada upaya diplomatik, bersama dengan mitra regional, untuk memulihkan pemerintahan demokratis di Niger.

Postur keseluruhan pasukan AS di negara itu tidak berubah, karena itu akan membutuhkan keputusan kebijakan terpisah. Tetapi Pentagon terlibat dalam "kesabaran strategis saat kami memantau situasi dan melihat bagaimana hal itu menyelesaikan dirinya sendiri," kata pejabat militer itu.

AS telah memiliki pasukan di Niger selama sekitar satu dekade, sebagian besar menasihati dan melatih pasukan Niger dalam upaya kontraterorisme.

Pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan hari Senin bahwa situasi di lapangan relatif tenang.

“Benar-benar tidak ada kerusuhan di kota atau negara. Semuanya benar-benar terfokus pada kediaman presiden,” tempat Bazoum ditahan, kata pejabat itu.

AS terus menganggap pengambilalihan tersebut berasal dari perselisihan domestik internal antara Bazoum dan kepala pengawal presiden, Jenderal Abdourahamane Tchiani, yang ditunjuk oleh presiden sebelumnya dan yakin dia akan diberhentikan.

Sejak saat itu, pasukan Niger telah keluar untuk mendukung para pembangkang, meskipun pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa “dalam percakapan selanjutnya dengan beberapa pemimpin militer utama, mereka memberi tahu kami bahwa mereka tidak keberatan dengan apa yang terjadi karena mereka tidak dapat menemukan cara untuk membuat pengawal presiden mundur tanpa mempertaruhkan nyawa Presiden dan keluarganya, karena pengawal presiden telah mengepung kediaman presiden.”

Pejabat itu mengatakan tampaknya Tchiani tidak mampu membangun konsensus di antara militer atas tindakannya, dan bahwa keputusannya untuk menyebut dirinya sebagai presiden "mungkin mengejutkan beberapa pemimpin militer lain di negara itu."