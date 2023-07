Promo KFC 23-24 Juli 2023, Makan Bertiga Cuma 20 Ribuan Perorang: 3Ayam 3Coca-cola 3Nasi Rp54.545

POS-KUPANG.COM - Akhir pekan mau makan ramai-ramai tetapi tetap hemat? Cek Promo KFC Hari Ini 23-24 Juli 2023.

Kamu bisa cobain Promo KFC take away fest, dimana makan bertiga cuma bayar 20 Ribuan saja perorang.

Pada Promo KFC ini kamu dengan Rp54.545 kamu bisa dapatkan 3 ayam, 3 nasi dan 3 coca-cola.

Berikut syarat dan ketentuan untuk Promo KFC ini.

- Berlaku di seluruh outlet KFC Indonesia, kecuali Bandara

- Promo Value Kombo Take Away hanya berlaku mulai tanggal 1 - 31 Juli 2023

- Berlaku untuk take away dan drive thru⁠

- Pembelian take away dikenakan biaya tambahan

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.).⁠

- Ayam terdiri dari 2 potongan besar dan 1 potongan kecil.⁠

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

Selain promo take away fest, masih ada beberapa Promo KFC lainnya yang bisa kamu dapatkan.

Cek katalog promo KFC berikut ini:

1. Promo KFC gratis Lovlychee float