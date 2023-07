Promo KFC 20 Juli 2023, TBT 7 Ayam 93 Ribuan, Daebak Don 15 Ribuan, KFC Attack 19 Ribuan

POS-KUPANG.COM - Ada yang spesial pada Promo KFC Hari Ini 20 Juli 2023.

Kamu bisa dapatkan paket menu Promo KFC dengan mulai dari 15 ribuan.

Cek sekarang juga Promo KFC apa saja yang tersedia agar tidak penasaran.

Berikut Katalog promo KFC untuk info promo selengkapnya:

1. Promo KFC The Best Thursday

Promo KFC ini hanya berlaku setiap hari Kamis saja.

Dengan Promo KFC ini kamu bisa dapetin 7 ayam cuma 93 ribuan.

Pastikan kamu tidak melewatkan Promo KFC yang murah meriah ini ya.

Add on K-Chicken Sauce dapat dibeli secara terpisah seharga Rp5.000 sebelum pajak.

Syarat dan Ketentuan Promo KFC ini:

- Promo #TBT berlaku hanya di setiap hari Kamis.⁠

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, home delivery, aplikasi KFCku dan aplikasi marketplace.⁠

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.).⁠

- Ayam terdiri dari 4 potongan besar dan 3 potongan kecil.⁠